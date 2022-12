Mondiali Qatar | Vista sui quarti di finale: tutti gli accoppiamenti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Mondiale in Qatar entra sempre più nel vivo, nel momento clou. Sempre meno squadre rimaste in gioco in Qatar, il cerchio si restringe ogni giorno che passa. Sono in corso gli ottavi di finale ma c'è posto solo per otto nazionali ai quarti. Di seguito tutti gli accoppiamenti della competizione.

QUARTI DI FINALE

Parte sinistra

Vincente O3 - Vincente O4 (venerdì 9/12 ore 16)

Olanda-Argentina (venerdì 9/12 ore 20)

Parte destra

Vincente O7 - Vincente O8 (sabato 10/12 ore 16)

Inghilterra-Franica (sabato 10/12 ore 20)

OTTAVI DI FINALE

Parte sinistra

Ottavo 1: Olanda vs USA

O2: Argentina vs Australia

O3: Giappone vs Croazia

O4: Brasile vs Corea del Sud

Parte destra

O5: Inghilterra vs Senegal

O6: Francia vs Polonia

O7: Marocco vs Spagna

O8: Portogallo vs Svizzera