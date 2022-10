Monopoli, Pancaro si presenta: "Dopo Pistoia nessun progetto giusto. Ho voglia di ripartire"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Pancaro riparte dal Monopoli. L'ex difensore della Lazio torna in panchina dopo due anni di stop. L'ultima avventura con la Pistoiese, ora è pronto a ricominciare. L'allenatore si è presentato ai media in conferenza stampa dove ha spiegato perché non ha lavorato in questi mesi: "Dopo Pistoia non ho lavorato non per mancanza di proposte, ma perché non ho trovato il progetto giusto e quindi non avevo alcuna necessità di subentrare; appena mi ha chiamato il Direttore, ho riconosciuto in questa squadra le caratteristiche per fare quello che io voglio. Ho una grande voglia di ripartire e qui ci sono i presupposti giusti per farlo. Ringrazio i Presidenti per l'opportunità. I ragazzi mi hanno dato subito grande disponibilità. Obiettivo? Dare il massimo in ogni partita ed essere ambiziosi".