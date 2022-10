UFFICIALE - Monopoli, scelto il nuovo allenatore: è un ex Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Gabriele La Torre

Dopo l’esonero di Laterza, il Monopoli ha annunciato l’arrivo del nuovo allenatore. Sarà un ex giocatore della Lazio a guidare la squadra pugliese in Serie C. Si tratta di Pippo Pancaro, lo ha reso noto la società attraverso un comunicato diramati attraverso i canali ufficiali: “La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra al signor Giuseppe Pancaro fino al 30 giugno 2023. Giuseppe Pancaro, detto Pippo, da calciatore vanta oltre 300 presenze in Serie A e 19 partite con la Nazionale Italiana. Con la maglia della Lazio ha vinto uno Scudetto, due Coppe Italia, due Supercoppe Italiane, la Coppa delle Coppe e una Supercoppa Uefa; con il Milan vince una Supercoppa Europea, la Supercoppa Italiana ed il suo secondo Scudetto. Da allenatore ha guidato Juve Stabia, Catania, Catanzaro e Pistoiese. Al neo tecnico biancoverde gli auguri di buon lavoro da parte del Patron Onofrio Lopez, del Presidente Francesco Rossiello e di tutta la società”

