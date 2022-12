Morte Pelé, la mamma non sa ancora della scomparsa del figlio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonio Vitiello

Il 2022 si chiude in modo amaro per il mondo del calcio dopo la scomparsa di Pelé che si è spento all'età di 82 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore. La notizia della morte di O Rei ha fatto il giro del mondo anche se c'è una persona che ancora non è venuta a conoscenza. Chi? La mamma, Doña Celeste, che ha compiuto da poco 100 anni e a cui non hanno ancora rivelato della scomparsa del figlio.

Ad affermarlo è la sorella di Pelé, Maria Lucia. "Lei non lo sa. Parliamo, ma lei non lo sa. È nel suo piccolo mondo. A volte capisce, a volte no. Lei apre gli occhi e io le dico: ‘Preghiamo per lui'. Non è cosciente", queste le parole rilasciate a ESPN.