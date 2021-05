Mourinho a Roma, Ryanair sfotte l'allenatore: "Senza trofei da Londra basta il bagaglio a mano"

Sta facendo il giro del web la notizia di Jose Mourinho allenatore della Roma dalla prossima stagione. Il club ha annunciato l'arrivo del portoghese dopo che Fonseca lascerà il posto a fine anno. Sui social molti hanno accolto la notizia in maniera positiva, ma c'è anche chi ha voluto pungere lo Special One. Rayanair, compagnia aerea low cost irlandese, su Twitter ha pubblicato un post in cui sfotte il tecnico per non aver vinto con il Tottenham: "Jose sarà felice di sapere che attalmente voliamo da Londra a Roma da soli £14.99. A causa della sua mancanza di trofei a Spurs, ci aspettiamo che un bagaglio a mano sarà sufficiente per questo viaggio".

Jose will be happy to know that we currently fly London to Rome from only £14.99.



Due to his lack of trophies at Spurs, we expect a carry-on bag will suffice for this trip. https://t.co/O50nHSGcM6