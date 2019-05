MOVIOLA - Lazio - Bologna: Pasqua ok, ma il gol di Orsolini...

LAZIO - BOLOGNA, PASQUA - Un arbitraggio che ha poche sbavature. C'è un solo episodio dubbio ed è quello del presunto fallo di Destro su Armini in occasione del gol del 3 a 2 del Bologna. Nel primo tempo, invece, Pasqua è giusto nelle sue decisioni, lascia giocare ed evita di interrompere il gioco a ogni contrasto. Non ama che i giocatori si lamentino troppo e a Destro, che più volte ha qualcosa di ridire, al 27' del primo tempo fa capire che le decisioni non spettano a lui. Uno dei suoi assistenti sbaglia a segnalargli un fuorigioco di Parolo al 43', ma è l'unica nota storta del primo capitolo del match. Nella ripresa Pasqua inizia a tirare fuori i cartellini, ma lo fa con ragione. Destro viene punito perché si è tolto la maglia dopo il gol, Correa e Leiva, invece, vengono ammoniti per proteste. A rendere così nervosi i biancocelesti è stata la scelta di Pasqua di non giudicare - dopo averlo rivisto al Var - falloso il braccio di Destro su Armini e di confermare il 3 a 2 del Bologna. Ma ci ha pensato Milinkovic a far dimenticare quest'unica nota storta della partita.

SECONDO TEMPO

66' - Ancora un'ammonizione per la Lazio, anche Leiva ha da ridire dopo un fallo di mano. Pasqua, però, non vuole sentire lamentele.

64' - Secondo giallo della partita: Pasqua mostra il cartellino a Joaquin Correa per proteste.

63' - Episodio sospetto: in occasione del gol di Orsolini, Destro colpisce Armini col braccio e il biancoceleste cade a terra. Pasqua decide di affidarsi al Var e dopo aver rivisto l'azione decide di confermare il gol del Bologna.

52' - Un cartellino giallo inevitabile ed è il primo che tira fuori Pasqua: lo mostra a Destro, che dopo il gol del 2-1 si toglie la maglia per esultare.

PRIMO TEMPO

43' - Di nuovo un errore, questa volta di uno degli assistenti di Pasqua. Parolo corre in direzione di Korupski, è quasi in porta, ma il portiere lo ferma. Dal guardalinee, però, arriva la segnalazione del fuorigioco. Che in realtà non c'è, perché un difensore del Bologna tiene in gioco il biancoceleste.

33' - Il primo errore di Pasqua: l'arbitro decide per la rimessa dal fondo, in realtà, però, sarebbe calcio d'angolo per la Lazio. E' stato Vojnovic l'ultimo a toccarla.

27' - Fallo di Destro, che entra duramente su Lulic. Il numero 21 del Bologna si lamenta, ma Pasqua rimane convinto della sua decisione e chiede al giocatore di Mihajlovic di smettere di discutere..