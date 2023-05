Napoli, bollettino di guerra per i festeggiamenti: un morto e centinaia i feriti

I festeggiamenti dopo la matematica conquista dello scudetto sono sfociati in tragedia: una persona è morta e diverse altre...

La gioia per la matematica conquista del terzo scudetto è sfociata in tragedia a Napoli. Un ragazzo di 26 anni ha perso la vita dopo essere rimasto ferito da un colpo d'arma da fuoco in zona piazza Garibaldi. L'uomo era ricoverato all'ospedale Caldarelli insieme a un'altra persona, anche lei rimasta ferita dalla stessa arma. La dinamica dei fatti non è ancora chiara. Non è finita qui perché il bollettino, tutto da aggiornare, parla anche di altre persone recatesi in ospedale per ferite da arma da fuoco. Come sottolinea Open, all’ospedale Pellegrini è arrivata una ragazza di Portici di 26 anni, ferita alla caviglia, verosimilmente da colpo d’arma da fuoco, curata e dimessa con 10 giorni di prognosi. Nell’ospedale Villa Betania è arrivato un 24 enne residente a Ponticelli ferito al gluteo destro, anche lui da colpo di pistola, curato e dimesso con 15 giorni di prognosi, e un ventenne di Portici con ferita e prognosi uguale. Una delle ipotesi più accreditate è che tutti siano stati feriti nello stesso luogo, lì dove sarebbe stato colpito anche il 26enne deceduto. Intanto i parenti del ragazzo hanno danneggiato pareti e suppellettili dell’ospedale in cui è deceduto. In quello che è un vero bollettino di guerra vanno aggiunti anche i feriti di Udine, dopo gli scontri avvenuti alla Dacia Arena. Il bilancio finale, dice il prefetto di Udine Massimo Marchesiello, è stato di otto feriti: «Da quanto abbiamo registrato non si tratta di feriti da scontri o da colluttazione, ma di traumi da caduta provocati dalla calca». Sono in tutto 15, invece, le persone soccorse sempre nell'impianto friulano che non hanno riportato conseguenze.

FERITI - Si aggrava il bilancio perché il numero dei feriti schizza e raggiunge quota 203, ma è ancora da aggiornare. Gazzetta.it spiega che dei 203 feriti: 38 erano codici bianchi, 65 verdi, 75 gialli e 22 rossi. Oltre ai 4 colpiti da proiettili, ci sono persone con ferite da coltello, persone con ferite alla mano per scoppio di petardi, con lussazioni di spalle, con frattura di polsi e arti, con traumi oculari per colpi o petardi, con fratture del setto nasale, con ferite lacero contuse per incidenti o cadute, con traumi cranici, persone assistite per attacchi di panico, crisi asmatiche per inalazione fumogeni, e una in overdose di cocaina. Tra i codici verdi 3 poliziotti aggrediti. Assistiti dopo le 3 ubriachi e persone che avevano fumato droghe. Una ragazza di 20 anni è ricoverata nell’ospedale di Frattamaggiore, in provincia di Napoli, in codice rosso con trauma cranico ed emorragia celebrale, in pericolo di vita. La giovane è stata investita, mentre si trovava insieme ad altre tre persone mentre erano in corso i festeggiamenti.