Napoli, che mazzata ai giocatori: l'ammutinamento gli costa 2,3 milioni

La profonda crisi del Napoli è quantificabile in numeri: 7, come la posizione in classifica; 4, come i punti racimolati nelle ultime cinque partite (la Lazio nel frattempo ne ha collezionati 15, ndr); 2,3, come i milioni di multa che De Laurentiis ha presentato ai giocatori. L'ammutinamento dello scorso 5 novembre non è piaciuto al patron degli azzurri, che se l'è legata al dito promettendo conseguenze. Eccole qui, una mazzata non indifferente che su tutti vede punire con forza Insigne ed Allan. Mentre al resto della rosa è stato decurtato “solo” il 25% del salario mensile, infatti, i due sopracitati - ritenuti evidentemente più responsabili degli altri - hanno pagato devolvendo al club il 50% del proprio compenso. Ergo, 350.000 € per l'attaccante e 250.000 € per il centrocampista di Ancelotti. La ferita, rimasta sempre aperta, rischia ora di allargarsi in modo direttamente proporzionale allo svuotarsi delle tasche dei partenopei. Tra chi consiglia le dimissioni al mister e chi già è dato per sicuro partente in estate, il Napoli potrebbe compromettere in modo irrecuperabile la propria corsa alla Champions League. La Lazio ha il dovere di approfittarne e lo sta facendo: mai come in questo momento una delle principali competitor dei biancocelesti è in confusione totale.

