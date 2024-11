Napoli, Conte contro Marelli: "Può dire quello che vuole, sono meno sicuro"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Post partita caldo quello di Antonio Conte dopo il pareggio per 1-1 tra il suo Napoli e l'Inter a San Siro. Durante l'analisi del rigore assegnato per fallo di Anguissa su Dumfries, ai microfoni di Dazn è intervenuto proprio l'allenatore dei partenopei: "Scusate se intervengo, ma che significa che il Var non può intervenire se c'è un errore? Ma che significa? Il Var a volte può intervenire, a volte no, quando gli conviene interviene, quando non gli conviene non intervengono. Una decisione dell'arbitro può cambiare una partita di questo genere e devo sentire che il Var non può intervenire? Il Var o c'è o non c'è, serve per correggere gli errori, altrimenti ci nascondiamo, e si nascondono dietro questa situazione qua del poteva intervenire o non poteva intervenire. Il Var se c'è un errore deve intervenire, punto e basta. Questa è una cosa che mi fa veramente inca**are, ma non solo a me, a tutti gli allenatori".

Dopo la chiamata in causa di Luca Marelli da parte della conduttrice Giorgia Rossi, Conte sbotta: "Il signor Marelli può dire quello che vuole, a rigor di logica se c'è il Var deve essere utilizzato per correggere gli errori oppure intervenire nelle situazioni non viste dall'arbitro. Che significa che l'arbitro Mariani deve decidere lui se questo è un errore clamoroso? Si crea di nuovo una situazione affinché ci siano brutti pensieri da parte di tutti. Si era partiti benissimo con il Var, adesso si sta cominciando a dire che qua può intervenire e qua no. In queste situazioni il Var chiama l'arbitro, lo manda a vedere, poi magari l'arbitro conferma la decisione, ma lo va a vedere, va a vedere che cosa succede. Sia a favore nostro che contro".

Marelli interviene: "In realtà è sempre stato così, il Var non è una moviola in campo e il concetto è stato ripetuto tante volte ed è difficile da far comprendere e forse c'è stato un errore anche da parte nostra nel non farlo comprendere. La realtà è che c'è stato un contatto ed è sempre stato giudicato in questa maniera, con un contatto, anche se leggero, il Var non può intervenire. Ci sono centinaia di episodi di questo genere".

Ancora Conte: "Ma cosa significa? Scusate ma non sono d'accordo. Il Var è un oggetto che deve essere utilizzato per sentirci più sicuri e infatti io mi sento meno sicuro perché iniziano a dirmi che questa è una valutazione che l'arbitro prende ma il Var non può intervenire, quando conviene. Quando invece non conviene ti dicono che il Var interviene. Così si creano dei retropensieri, fidatevi".