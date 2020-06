Napoli, De Laurentiis: "Noi antagonisti della Juventus". Ma i numeri dicono Lazio

Alla fine della finale di Coppa Italia il presidente del Napoli De Laurentiis è intervenuto ai microfoni di Rai Sport. Preso dall'euforia della vittoria ha esaltato la sua squadra come unica antagonista della Juventus, quando in realtà negli ultimi anni l'unica a sconfiggere i bianconeri nelle finali è stata la Lazio, che in classifica è distante un solo punto e in piena lotta per lo Scudetto. Le parole del presidente azzurro: "La vittoria era nell'aria perché da quando è arrivato Gattuso sono cambiate tante cose. I giocatori si sono compattati intorno a lui, intorno alla società, intorno al Napoli. Il Napoli è l'unica che riesce a contestare il titolo alla Juventus: l'abbiamo battuta in Coppa Italia, spero il più presto di farlo anche in campionato. Già prima avevo detto ad Agnelli di premiare le squadre insieme. Obiettivo Champions League? I sogni sono importanti nella vita, perché ci fanno superare le difficoltà e sperare in continuazione. Devo dire che questo Covid, con tutto il rispetto per le morti, ha stimolato il mondo intero. Tutti quanti siamo pronti a ripartire e in questi casi si riparte sempre più forte".

