Napoli, Gattuso: "Siamo stati padroni del campo, ma questa Lazio ha una rosa incredibile"

Che grande Lazio, che grande gruppo. La squadra di Inzaghi ha sfatato l'ennesimo tabù, questa volta battendo quel Napoli uscito sempre imbattuto dall'Olimpico negli ultimi 7 anni. Merito della caparbietà di Immobile, abile nello sfruttare l'errore coi piedi di Ospina. Nel post-partita Gennaro Gattuso, tecnico dei partenopei, ha commentato il match ai microfoni di Sky Sport: "Ci teniamo la prestazione e guardiamo avanti. L'errore di Ospina ci sta, ho visto una squadra padrona del campo che ha sofferto pochissimo con la Lazio reduce da 9 vittorie consecutive. Le abbiamo tenuto testa. Fa parte del gioco, dobbiamo lavorare e pedalare. Se continuiamo a giocare così poi le vittorie arriveranno. Champions? No, dobbiamo pensare a giocare e vincere. Guardando la classifica non posso parlare alla squadra di aria fritta".

L'allenatore del Napoli ha parlato anche in conferenza stampa. Questo un estratto delle sue parole: "La Lazio è una squadra forte, che si può permettere di giocare con due mezzali come Luis Alberto e Milinkovic più due attaccanti. Ha grande mentalità, è cambiata poco in questi anni, e sa come metterti in difficoltà. Abbina fisicità e tecnica, Igli Tare ha fatto un grandissimo lavoro, ha trovato un ottimo mix, sta raccogliendo i frutti. L’anomalia è stata l’anno scorso. Ha una rosa di giocatori incredibili. Merito di Simone Inzaghi, è una squadra fastidiosa da affrontare, se non riesci a lavorare sulle preventive ti sanno fare male, hanno tante alternative".