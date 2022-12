Napoli, il debito aumenta sempre di più: negli ultimi tre anni il rosso è di...

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Terzo bilancio consecutivo in rosso per il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, secondo il verbale dell'assemblea del club svoltasi lo scorso 26 ottobre. Lo riporta oggi Calcio e Finanza che spiega come il club azzurro abbia chiuso il bilancio al 30 giugno 2022 con un rosso di poco meno di 52 milioni di euro, cifra in miglioramento rispetto al dato negativo di quasi 59 milioni del giugno del 2021.

Come detto l'ultimo è il terzo bilancio in rosso chiuso in modo consecutivo, col passivo nel triennio che tocca così i 129,8 milioni di euro.