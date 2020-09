Napoli, migliorate le condizioni di De Laurentiis. Tamponi negativi per tutta la squadra

Buone notizie arrivano per il Napoli e il suo presidente Aurelio De Laurentiis. Il responsabile della consulta scientifica della società ha confermato che tutti i tamponi effettuati alla calciatori e allo staff sono negativi. Nella sua intervista a Radio Kiss Kiss, ha spiegato che mancano i risultati di alcuni calciatori che però non faranno parte dell'amichevole in programma oggi contro il Pescara di Oddo. Il patron azzurro, risultato positivo al coronavirus dopo l'Assemblea di Lega, si trova nella sua abitazione e a Roma e le sue condizioni sono nettamente migliorate.