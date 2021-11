Napoli, Osimhen non ci sarà contro la Lazio: gli esiti degli esami

Non c'è pace per il Napoli. Attraverso i propri canali ufficiali, il club partenopeo comunica le condizioni fisiche di Victor Osimhen, vittima di un brutto colpo subito alla testa nel duello aereo con Skriniar nel corso del match contro l’Inter: “Gli esami strumentali effettuati a Victor Osimhen al termine della gara Inter-Napoli hanno evidenziato fratture multiple scomposte dell’orbita e dello zigomo sinistro. Il calciatore sarà sottoposto a intervento chirurgico nei prossimi giorni e questa notte rimarrà in osservazione all’ospedale Niguarda di Milano”. Almeno un mese di stop per il nigeriano che costretto dall'infortunio, salterà il match contro la Lazio in programma domenica 28 ottobre alle 20:45.

