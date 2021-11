Inter-Napoli, trauma cranico per Osimhen: trasferito in ospedale

Sospetto trauma cranico per Victor Osimhen che ha lasciato il campo in anticipo durante Inter-Napoli. Il colpo alla testa dopo il duello aereo con Skriniar al minuto 52 del match rischia di complicare il momento del centravanti nigeriano. Il numero 9 sostituito dopo l'intervento dello staff medico è stato trasportato all'ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti. Come riporta Il Mattino, la prima diagnosi sembra quella di un trauma cranico vista il forte colpo preso sotto l'occhio sinistro. Le condizioni dell'attaccante di Spalletti restano da valutare in vista dei prossimi impegni: prima lo Spartak Mosca in Europa League e poi la Lazio in campionato.