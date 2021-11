Napoli, si ferma Ounas: il comunicato sulle condizioni dell'algerino

Il Napoli perde Ounas. Il club partenopeo ha comunicato che l'algerino si è infortunato durante il ritiro con la nazionale e di conseguenza non sarà della partita contro l'Inter. Nella nota pubblicata sono stati riportati i risultati dei test clinici che hanno accertato il danno: "In seguito all’infortunio subito in Nazionale si è sottoposto a esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una elongazione del muscolo retto femorale sinistro". Per recuperare la condizione servirebbero circa 15 giorni, quindi la sua presenza è in dubbio pure per la gara del 28 novembre al Maradona contro la Lazio.