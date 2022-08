Napoli, Spalletti furioso: "Hanno insultato mia madre per 90 minuti..."

Fonte: Fabrizio Parascani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ieri sera durante la partita Napoli- Fiorentina, uno dei due posticipi che chiudeva la terza giornata di campionato è accaduto un episodio poco edificante. L' allenatore del Napoli Luciano Spalletti è stato insultato per tutta la partita da parte di un tifoso della Fiorentina, che ha pronunciato epiteti volgari nei confronti della mamma del tecnico toscano. L' allenatore di Certaldo a fine partita è andato a parlare con il tifoso gigliato per chiedere spiegazioni e in questo frangente è stato colpito da una bottiglietta lanciata dalla tribuna posta alle spalle delle panchine. Uno dei giocatori del Napoli, l'attaccante Osimhen, dopo la fine della partita continuava a indicare il tifoso della Fiorentina presente sugli spalti che aveva offeso il suo allenatore. Ed è stato trattenuto a forza dai suoi compagni che hanno evitato un scontro ravvicinato con lo spettatore. In conferenza stampa il tecnico ha detto: "Un problema tra me e Firenze? E perché non l'intera Toscana o l'Europa? Porto via un punto, meritato e difficile. La partita è stata complicata, le squadre si sono affrontate a viso aperto e ci sono state occasioni di qua e di là. [...] I problemi sono sempre gli stessi, che vengono a dirti "la maiala di tua madre" per novanta minuti con bambini vicini che guardano e ascoltano e nessuno dice niente. Sono anni che sento le stesse cose, bisogna prendere precauzioni se ci sono tre deficienti. Si dice che da tutte le parti fanno così, ma non è vero: a Napoli nessuno dice niente alla panchina dell'allenatore avversario. Si dice sempre di Napoli, ma se offendono a Firenze diciamolo di Firenze. Mia mamma ha 90 anni e ho solo quella, la maleducazione di questo livello è una cosa impossibile".