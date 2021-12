Natale in quarantena per la famiglia Immobile, Jessica: "Speriamo passi presto" - FOTO

È un Natale particolare quello che sta vivendo la famiglia Immobile. Ciro, Jessica e i loro tre figli sono tutti risultati positivi al Covid e passeranno le festività in isolamento. Condividendo tutti e 5 questa sfortuna potranno almeno stare insieme tra di loro in casa. Jessica, tramite i propri social, ha voluto augurare una buona vigilia a tutti ringraziando anche i fan per i messaggi di supporto che stanno inviando. "Volevamo ringraziarvi per tutti i messaggi carini ricevuti. Purtroppo questo virus ci ha contagiato tutti, bimbi compresi. Sperando che tutto ciò possa passare presto".

Pubblicato il 24/12 alle 14.45