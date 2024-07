Nations League, Italia-Francia si giocherà a San Siro: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra settembre e novembre l'Italia di Luciano Spalletti tornerà in campo per disputare la Nations League. Gli azzurri giocheranno sei gare, tra andata e ritorno, contro Belgio, Francia e Israele e, nello specifico, la sfida contro i Bleus andrà in scena il 17 novembre allo stadio San Siro di Milano.

A comunicarlo, con una nota ufficiale, è la Figc che spiega anche come in questo nuovo format della competizione le prime due classificate del girone passeranno il turno e, successivamente, le vincenti dei quarti otterranno il pass per le Finals. Al contrario la quarta classificata del girone retrocederà nella Lega B, mentre la terza giocherà uno spareggio per non retrocedere con una delle seconde classificate della Lega B. Le nazionali finaliste avranno a disposizione un pass per i play off del Mondiale 2026.