Nations League, la Spagna pareggia e l’Italia ringrazia: sarà testa di serie ai Mondiali 2022

Al St. Jakob-Park di Basilea, la Spagna non va oltre il pareggio contro la Svizzera. Il match termina 1-1 con Gerard Moreno che risponde al vantaggio iniziale di Freuler. Tanti rimpianti per le Furie Rosse che sbagliano due calci di rigori con Sergio Ramos che non ne sbagliava uno dal maggio del 2019. Il pareggio maturato tra Svizzera e Spagna è un'ottima notizia per l'Italia di Mancini. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, con questo risultato gli Azzurri saranno teste di serie bei sorteggi dei Mondiali 2022 in Qatar.

