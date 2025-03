Nazionale, Ambrosini applaude Rovella: le parole al miele per Nicolò

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Massimo Ambrosini ha parlato ai microfoni di Radio Serie A. L'ex giocatore ha espresso il suo parere sul centrocampo dell'Italia formato da Rovella, Tonali e Barella. L'ex Milan ha espresso pareri favorevoli sui tre e sul numero sei della Lazio ha detto: "Rovella sta avendo una crescita esponenziale. Il centrocampo di questa Nazionale mi piace molto".

Il commentatore tecnico ha aggiunto che su Barella non ha nulla da obiettare, mentre invece su Tonali ha detto: "Sembra essere tornato più forte di prima". L'Italia domenica sera va a far visita alla Germania nel ritorno dei quarti di finale di Nations League. Gli azzurri devono rimediare alla sconfitta per 2-1 dell'andata e proveranno a ribaltare il match per qualificarsi alla final four della competizione.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.