Nazionale, l’Europeo è alle porte: la foto di gruppo degli Azzurri

Manca sempre meno all'inizio dell'Europeo. Tra nove giorni, esattamente l'11 giugno ore 21, l'Italia ospita la Turchia all'Olimpico nella gara inaugurale della competizione. Tante le attese per i ragazzi di mister Mancini che proprio ieri ha annunciato i 26 che faranno parte della spedizione. Il profilo ufficiale della Nazionale ha pubblicato, sui suoi canali social, la foto di squadra scattata in questi giorni durante il ritiro di Roma. Non ci sono Mancini e Politano, esclusi dal ct. C'è invece Matteo Pessina che, nonostante sia fuori dalla lista dei convocati, è rimasto ad allenarsi con il gruppo.