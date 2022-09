Nazionale | Mancini ignora tre laziali, i social in rivolta

La decisione del ct di convocare Acerbi e Luiz Felipe e di lasciare a casa Zaccagni, Lazzari e Romagnoli non è andata giù...

Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati per le gare di Nations League contro Inghilterra e Ungheria. A rappresentare la Lazio ci saranno Immobile, Cancellieri e Provedel, con il portiere alla prima chiamata. Viste le buone prestazioni fornite fanno rumore le esclusioni di Lazzari, Zaccagni e Romagnoli. Se per i primi due gli acciacchi fisici possono essere una scusante, per l'ex Milan invece non ci sono impedimenti. I tifosi biancocelesti mormorano anche perché hanno trovato posto tra gli arruolati anche Luiz Felipe e Acerbi. I due ex sono tornati in campo da poco dopo mesi da spettatori, ma soprattutto hanno cambiato squadra dopo un'annata molto al di sotto delle loro possibilità. I sostenitori della prima squadra della Capitale hanno invaso i social chiedendo a gran voce la convocazione del loro numero 13 e lamentandosi per le scelte del ct. Anche Lazzari e Zaccagni meritavano una chance secondo la maggior parte dei post. L'esclusione del terzino e dell'ala, però, da alcuni viene vista anche come un sollievo in modo che possano recuperare senza fretta dai rispettivi infortuni e possano così tornare a disposizione di Sarri. La speranza è che Immobile non finisca ancora una volta al centro delle polemiche futili visto che per il bomber parlano i numeri.