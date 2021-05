Nazionale, Ogbonna: "Mancini mi ha ignorato. Non c'è meritocrazia"

Hanno fatto rumore le scelte relative alle convocazioni del ct Mancini per la spedizione europea della Nazionale. Tra gli esclusi c'è anche Angelo Ogbonna, difensore del West Ham, che in un'intervista riportata dalla rassegna stampa di Radiosei ha riportato tutto il suo dispiacere: "Il CT mi ha ignorato, non c'è meritocrazia. E' stata la mia migliore stagione, dopo i 30 anni un difensore entra nella sua stagione migliore. Sono stupito e amareggiato. Forse non ha tenuto in considerazione il campionato del West Ham, ma abbiamo lottato fino all'ultimo con il Chelsea di Jorginho e Palmieri, che ha dimostrato di non essere una squadra qualunque. Nello sport la meritocrazia deve prevalere e stavolta secondo me non ha prevalso ".

