Milan, Pioli amarcord: "Lazio? Non ho affrontato di petto alcune dinamiche"

Stefano Pioli, insieme a Gian Piero Gasperini all'Atalanta, è uno dei pochi mister delle big confermati per la prossima stagione. Il tecnico del MIlan ha riportato i rossoneri in Champions ed è pronto a esordire nella massima serie. Ai tempi della Lazio, l'allenatore dei rossoneri si fermò al play off contro il Bayer Leverkusen. Stavolta, però, l'accesso ai gironi è cosa già fatta e Pioli non ha paura della flessione del secondo anno affrontata a Formello: «Qui il secondo l'ho già scavallato, allora non affrontai di petto alcune dinamiche di gruppo. Da lì ho smesso di mediare, a costo di decisioni impopolari». Stefano non ha paura e il palcoscenico della massima competizione europea per club non lo spaventa: «Sarà la mia prima Champions. È una crescita continua: la passione mi permette di essere curioso, voglioso di migliorare. Mi sento completo. Ma ho voglia di cimentarmi contro i più grandi allenatori».