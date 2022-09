Nazionale, Provedel esulta per la convocazione: "Un sogno che..." - FOTO

Non poteva iniziare meglio l'avventura di Ivan Provedel alla Lazio. Il portiere, arrivato in biancoceleste in estate dallo Spezia, si è prima preso la maglia da titolare per poi disputare una serie di gare da protagonista assoluto. L'estremo difensore ha conquistato ambiente e tifosi biancocelesti e per lui le gioie non sono finite. Il numero 94, infatti, è stato convocato dal ct Roberto Mancini per le gare di Nations League contro Inghilterra e Ungheria. Una gioia incredibile per il ragazzo di Pordenone che ha esultato su Instagram. Il portiere ha postato l'elenco dei convocati con il commento: "Un sogno che può diventare realtà".