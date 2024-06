Nazionale, Torchia: "Immobile titolare all'Europeo? Ecco cosa ne penso"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di TvPlay è intervenuto l'agente Davide Torchia per parlare della Nazionale italiana e delle ultime gare giocate a Euro2024. Dopo la sconfitta contro la Spagna per 1-0, la prossima partita contro la Croazia sarà decisiva per gli azzurri per passare il girone. A questo proposito il procuratore si è espresso sul ruolo di Ciro Immobile e sulla sua possibile convocazione per il torneo, visti i problemi in attacco di Scamacca e Retegui. Ecco il suo pensiero: “Contro la Croazia darei una chance a Fagioli, poi credo che Di Lorenzo, Scamacca e Frattesi partiranno dalla panchina. Se avrei portato Immobile? Per tutto rispetto per lui, penso che Retegui e Scamacca hanno fatto meglio di lui ed è stato giusto puntare su di loro”.