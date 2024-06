Nazionale, Vicario VS Provedel: chi ha vinto al super quiz - VIDEO

L'Italia è in ritiro a Coverciano, è iniziata la preparazione in vista dell'Europeo e domani gli azzurri disputeranno la prima amichevole con la Turchia. Tra una seduta dall'allenamento e l'altra, c'è tempo anche per un po' di relax e divertimento. Oggi, Provedel e Vicario si sono sfidati in quiz intitolato "𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕𝒐 𝒄𝒐𝒏𝒐𝒔𝒄𝒊 𝒍’𝑬𝒎𝒊𝒍𝒊𝒂 𝑹𝒐𝒎𝒂𝒈𝒏𝒂?". Meret in cattedra ha interrogato i due colleghi e a avere la meglio è stato l'estremo difensore della Lazio che ha superato la prova a pieni voti battendo con una vittoria schiacciante l'avversario.

