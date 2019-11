Nela: “Tutto fin troppo facile col Milan, ma la Lazio sta facendo bene”

Milan disastroso, Lazio super. Anche se per Sebastiano Nela, ex calciatore della Roma, la bilancia pende più dalla parte dei demeriti rossoneri: “Pioli? Il cambio in panchina si fa per avere una svolta e se questa non arriva allora si potrebbe pensare a un nuovo cambio. La situazione del Milan è alla deriva, la Lazio ha avuto vita fin troppo semplice", ha detto a TMW Radio. E per la lotta al quarto posto avverte le romane: “Attenzione al Cagliari, anche con l'Atalanta dicevano molti che non sarebbe arrivata in alto e invece...potrebbe essere la sorpresa. Negli ultimi anni la Lazio ha buttato via una qualificazione Champions, ma ora sta facendo bene. Così come la Roma, che ha ritrovato compattezza".

