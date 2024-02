NEW YORK, 5 giorni con volo a\r in hotel a Times Square: il pacchetto esclusivo

Ciao laziali, oggi vi proponiamo di visitare la favolosa New York soggiornando centralissimi, nel cuore della città che non dorme mai! Abbiamo infatti selezionato per voi un modernissimo hotel 4* situato nei pressi della celebre Times Square. Questa struttura vanta addirittura uno YOBOT, un robot in loco per il deposito bagagli, sempre pronto ad assistervi! Soggiornerete in curate sistemazioni con bagno privato, scrivania e cassaforte. A vostra disposizione acqua depurata e ghiaccio 24 ore al giorno. Ciò che rende l'alloggio davvero speciale è la vista spettacolare sui grattacieli circostanti che avrete dal vostro stesso letto! Presso l'hotel troverete anche un ristorante, il quale serve piatti fusion mediterranei, colazione, brunch durante il fine settimana, pasti serali e spuntini pre-teatro. La favolosa terrazza esterna all’ultimo piano vi attenderà per del meritato relax serale, con vista sul favoloso skyline newyorkese. Tutto ciò abbinato ovviamente con voli diretti A/R, con partenza da Roma per 5 giorni . Sotto trovate tanti esempi di date, last minute e sino a giugno, anche a cavallo del weekend di Pasqua! Allora amici, partiamo? La meravigliosa New York vi aspetta, non lasciatevela scappare

Dal 29.02 al 04.03 - € 1151

Dal 07.03 al 11.03 - € 1042

Dal 13.03 al 17.03 - € 1223

Dal 21.03 al 25.03 - € 1113

Dal 28.03 al 01.04 - € 1279

Dal 03.04 al 07.04 - € 1185

Dal 10.04 al 14.04 - € 1224

Dal 18.04 al 22.04 - € 1140

Dal 17.05 al 21.05 - € 1291

Dal 06.06 al 10.06 - € 1304

Dal 12.06 al 16.06 - € 1282

