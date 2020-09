Nuova avventura per Sorrentino: l'ex portiere è un nuovo attaccante della Torinese

Nuova avventura per Stefano Sorrentino. L'ex portiere tra le altre del Chievo da qualche tempo ha appeso i guantoni al chiodo iniziando la sua carriera da direttore tecnico della Torinese, squadra che milita in Promozione. Il richiamo del campo però è stato così forte da fargli riallacciare gli scarpini: tornerà quindi sul campo e in un ruolo totalmente inedito, quello dell'attaccante. Questo il comunicato ufficiale: "Il Football Club Torinese è lieto di comunicare l’ingaggio di Stefano Sorrentino, che è quindi da oggi un nuovo giocatore oronero.Dopo la breve ed iniziale esperienza come direttore tecnico, Stefano ha deciso infatti di voler tornare in campo e sposare la causa oronera, stavolta nelle vesti di attaccante".

