Oliveira: "Lazio? La vedo lontana, ha cambiato tecnico e il mercato..."

L'ex calciatore Luis Oliveira, dopo aver commentato alcune tematiche calde in casa del Cagliari, ha detto la sua anche sulla corsa all'Europa e scudetto. "Ci sono squadre competitive che cercheranno di vincere il campionato, saranno sempre le stesse - ha dichiarato a CagliariNews24 - Anche se non sarà facile, le squadra da battere sono Inter, Milan e Napoli, quelle che possono vincere il campionato. Per quanto riguarda l’Europa ci sono la Fiorentina e l’Atalanta".

Poi, proseguendo la sua analisi ha motivato così la scelta di non considerare la Lazio: "La vedo un po’ lontano. Ha cambiato allenatore, ma il calciomercato della Lazio non è così importante come quello degli altri".

