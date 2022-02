Olympiacos - Atalanta, Malinovskyi segna e il pensiero è alla sua Ucraina - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

La guerra scoppiata a causa dell'invasione da parte della Russia dell'Ucraina ha sconvolto il mondo intero e anche quello dello sport. Le reazioni arrivano infatti anche dal campo e in questo caso da Malinovskyi autore di una doppietta nella vittoria dell'Atalanta sull'Olympiacos. Alla prima rete segnata il calciatore della Dea ha infatti mostrato una maglia con una scritta che colpisce dritto al cuore: "No war in Ukraine", "No alla guerra in Ucraina".