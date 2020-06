Oms, Ranieri-Guerra contro i festeggiamenti di Napoli: "Fa male vedere certe immagini”

Il Professor Ranieri-Guerra, direttore generale aggiunto dell’Oms e membro del comitato tecnico-scientifico, ha duramente criticato i festeggiamenti andati in scena a Napoli in seguito alla vittoria della Coppa Italia. Ai microfoni di Agorà a tal proposito ha detto: “Sono festeggiamenti sciagurati, il problema è tutto lì. In questo momento non ce lo possiamo permettere, per fortuna è accaduto a Napoli dove Governatore e Sindaco hanno messo in atto in questi mesi delle misure molto rigide e l'incidenza del virus è minore che in altri luoghi. Però vi ricordo ancora quanto è costata all'inizio dell'epidemia la partita dell'Atalanta in Champions nella diffusione del virus in Lombardia. Non vorrei che riprendesse la diffusione del contagio proprio nel momento in cui dal Comitato tecnico-scientifico è arrivato l'ok alla richiesta della FIGC di modifiche delle norme della quarantena per non limitare al massimo l'indotto del calcio, come sarebbe invece suggerito da scienza e coscienza medica. Fa davvero male vedere questa immagini"

