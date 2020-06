Napoli, Manolas punzecchia la Roma: "Dopo 6 anni sono riuscito a vincere" - FOTO

La Coppa Italia vinta dal Napoli è il primo trofeo in Italia per Kostas Manolas. Dopo gli zero zero titoli per lui nei 5 anni alla Roma e il successo di ieri, il difensore greco ha punzecchiato il suo ex club. Il post su Instagram: "Dopo sei anni in Italia sono riuscito a vincere un trofeo. Sono molto contento, grazie a tutti i miei compagni e allo staff".

