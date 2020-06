Lazio, il rinnovo di Luis Alberto verso l'ultimo vertice: il Mago aspetta una chiamata

Non c'è nessun tipo di preoccupazione a Formello, ma certo è che ora il rinnovo di Luis Alberto deve passare da un ultimo e decisivo vertice. Il Mago ora aspetta una chiamata, dopo essersi fatto sentire sui social, smentendo un accordo già siglato. Nulla di formalizzato, secondo lo spagnolo, e situazione da dipanare nei dettagli. Va perfezionata l'intesa, va trovata una strada univoca per arrivare alle definitive firme dopo i passi avanti fatti negli ultimi mesi. Si parlava di un prolungamento fino al 2025 con ritocco dell'ingaggio che salirebbe a 3 milioni con bonus legati agli assist. Nessun allarme, ma qualche complicazione nelle ultimissime settimane potrebbe essere venuta fuori, riporta la rassegna stampa di Radiosei. I rapporti con la società che gestisce lo spagnolo (You First Sports) sono ottimi, ma ora andrà messo un punto alla situazione.