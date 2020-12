Ossigeno per la Serie A: tasse congelate per 2 mesi. Sul decreto dignità...

La Legge di Bilancio contiene una boccata d'ossigeno per lo sport italiano, Serie A inclusa. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il testo prevede la sospensione dei versamenti fiscali e contributivi per due mesi, mentre inizialmente si era parlato di quattro. Nonostante il taglio in Federazione e Lega filtra soddisfazione per la strada tracciata dal Governo. La scadenza per il primo pagamento è fissata al 30 maggio, quello che avrebbe dovuto essere pagato per gennaio e febbraio potrà essere corrisposto in 24 rate.

ALTRI PROVVEDIMENTI - Si è complicata l'estensione del credito d'imposta per le sponsorizzazioni al 2021. In particolare l'argomento potrebbe slittare nel decreto Milleproroghe. Sembra ferma al palo invece la sospensione di un anno del decreto dignità nella parte che riguarda il divieto di sponsorizzazione per le aziende di betting.

