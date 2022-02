Pallotta e quei ricordi sbiaditi: "La mia Roma grande contro la Lazio"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Non ne è più il presidente, ma James Pallotta continua a seguire la Roma e la stagione, decisamente poco esaltante, di cui si sta rendendo protagonista con José Mourinho in panchina. Intervenuto ai microfoni della radio americana Sirius FM, l'imprenditore è apparso ancora polemico nei confronti della Juventus: "Potrebbe aver fatto qualche "giochino" con il calciomercato". Ma la frecciata maggiore, in chiara ottica derby, l'ha data alla Lazio. Parlando della percezione che si aveva della Roma a livello internazionale, Pallotta ha spiegato: “Quando abbiamo iniziato, la percezione della squadra a livello internazionale non era affatto forte. Chiaramente in città era la “grande” contro la Lazio, ma non lo era in tutto il mondo“. Dimenticando forse l'equilibrio degli scontri tra Lazio e Roma, e andando ben lontano da numeri e fatti, all'imprenditore americano piace riproporre il confronto tra le romane come quello tra Davide e Golia. D'altronde, non è ancora chiaro come un club possa esser "grande" senza mai alzare al cielo un trofeo. Che la lontananza, e qualche dispiacere, abbiano reso sbiaditi i ricordi?

