Parco Lenzini, l'ass. Onorato: "Ecco dove e quando verrà inaugurato"

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

L'attesa è finita. Dopo aver completato l'iter burocratico sarà finalmente intitolata un'area di Roma al presidente del primo storico scudetto della Lazio Umberto Lenzini. Per l'esattezza si tratta di un parco situato nella parte nord della Capitale. A tal proposito ha parlato l'assessore al Turismo, Grandi Eventi e Sport Alessandro Onorato, intervenuto a RadioSei. Ecco cosa ha detto in merito all'evento: "Si tratta di un omaggio per un presidente che ha portato uno scudetto storico a Roma e che ha combattuto lo strapotere del Nord. Non ero nato in quegli anni ma dai racconti che ho ascoltato ho potuto percepire tutta l’umanità di “Papà Lenzini”. Una persona che ha fatto la storia e si anche indebitata per il bene della Lazio. Per questo insieme al Sindaco Gualtieri nel giorno del 36esimo anniversario della sua morte, abbiamo deciso di compiere questo passo. Avverrà nella zona di Val Cannuta a cui era particolarmente legato, per l'esattezza in via Vezio Crisafulli. L'inizio della cerimonia è fissato per le ore 16:00. Un posto che gli appassionati di Lazio e non solo potranno vivere quotidianamente e in cui potranno dare luogo a delle belle iniziative. Il presidente Lotito è stato invitato e ha garantito la sua partecipazione, ma speriamo che anche i calciatori infortunati o squalificati che non prenderanno parte alla partita di Conference League possano presenziare. Ma non è tutto nei prossimi mesi intitoleremo il laghetto di Tor di Quinto a Pino Wilson. In questa città bisogna ricordare delle pagine di successo e di forte d’identità. Se non facciamo questo non possiamo guardare al futuro. D'altronde io vengo dalla generazione in cui si andava allo stadio con il panino con la frittata e con il biglietto che costava 19.000 lire".