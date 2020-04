Paulo Sergio: "Questa Lazio viaggia forte, bisogna riconoscerne la forza"

Difficile non parlare bene di questa Lazio. Lo ha fatto anche l'ex romanista Paulo Sergio ai microfoni di TMW: "C'è stata una Lazio che ha viaggiato veramente forte, gioca bene e affrontarla è sempre un problema per gli avversari. Come tifoso sono sempre romanista, ho il cuore giallorosso ma da commentatore obiettivo devo riconoscere la forza di questa Lazio. Attaccanti? Immobile sta andando forte".