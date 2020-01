Pecci: "La Lazio gioca in maniera divina, se la può giocare con chiunque"

Questa Lazio fa paura a tutti. Anche a chi, come il Napoli, aveva dimostrato di esserle superiore nelle passate stagioni. La musica è cambiata. Ora i partenopei sono costretti a rincorrere, mentre i biancocelesti comandano la corsa. Una gara, quella per la Champions League, per la quale anche l'ex giocatore degli azzurri Eraldo Pecci non sembra essere troppo ottimista: "Quarto posto? La vedo dura per il Napoli. Davanti le prime quattro non perdono colpi. La crescita della Lazio, che gioca in maniera divina, è la vera sorpresa di questo campionato. Quando è al completo la squadra di Inzaghi se la può giocare con chiunque".

