Pedro, nuovo record personale: in gol con tre maglie diverse in Europa League

Anche in Europa League la Lazio si aggrappa a Pedro. Lo spagnolo nelle competizioni internazionali ha grande esperienza e la differenza in campo quando oggi è subentrato a Felipe Anderson si è vista. Suo il gol che ha chiuso il match con la Lokomotiv Mosca sul 3-0, una rete che ha anche un significato personale importante. L'ex Barcellona ora è andato a segno in Europa League con tre maglie diverse, quelle di Chelsea (5), Roma (1) e Lazio (1). Dal suo esordio nella competizione nel 2018/19, solo Dabbur ci era riuscito (Siviglia, Hoffenheim e Salisburgo).