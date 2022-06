Pedro, proseguono le vacanze americane: gli scatti dalle Hawaii - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Prosegue il periodo di relax per Pedro che, dopo una stagione da protagonista, si gode un po' di meritato relax. Al primo anno con la Lazio, l'esterno spagnolo ha convinto tutto l'ambiente anche i più scettici che lo davano per finito. Nonostante la sua bacheca sia colma di trofei, l'ex Barcellona ha ancora tanta voglia di fare bene e di vincere. La carta d'identità dice 35 anni a luglio, ma Pedrito sta bene e lo dimostra sul campo. Prima di riprendere con la nuova stagione, sempre al servizio di Sarri, il numero 9 si sta godendo delle meritate vacanze in America con la sua compagna Patricia. Mare, sorrisi e tanto divertimento nella loro ultima gita alle Hawaii documentata dal calciatore con due post sui social.