Play off Serie B, lo Spezia vola in finale: eliminato il Chievo di Djordjevic

Impresa dello Spezia che ribalta il risultato dell’andata e agguanta la finale. Tre giorni fa era finita 2-0 a Verona per il Chievo. I liguri superano 3-1 i gialloblù al ritorno grazie alle reti di Galabinov, Maggiore e Nzola. A nulla serve il gol di Leverbe per gli ospiti. Nonostante la parità nel doppio confronto lo Spezia passa il turno per il miglior piazzamento in campionato. I liguri hanno concluso terzi mentre il Chievo dell’ex Lazio Djordjevic al sesto posto. Una tra Pordenone e Frosinone raggiungerà lo Spezia in finale, gara decisiva per l'approdo in Serie A.