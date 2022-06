Poli ricorda Lazio - Vicenza: "Fu una vera sofferenza. Tifo? Non riuscivamo..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Nel giorno in cui si ricorda Lazio - Vicenza e il gol di Fiorini che salvò i biancocelesti dalla retrocessione in Serie C, Fabio Poli è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio: “Il giorno di Lazio-Vicenza, seppur sia finita bene, fu una vera sofferenza. Dal Bianco parò quasi tutto. Fiorini fece un grande gol anticipando il portiere, incolpevole in quella situazione. Ero abituato a giocare davanti ad un grande pubblico, ma quel giorno ci fu un ambiente molto particolare, non si riusciva neanche a sentire il fischio dell’arbitro. Per fortuna ci fu Fiorini, il vero protagonista di quella giornata".

DOLCE CONCLUSIONE - "La parte finale del campionato fu un dramma, ad un tratto pensammo di essere fuori da tutto. Nel finale siamo crollati, va detto che fu difficile arrivare dal negativo a zero punti. È stato difficile arrivare all’ultima partita essendo consapevoli di poter solamente vincere. Anche gli spareggi non fu semplice, non sapevamo se fossimo al massimo, seppur eravamo la squadra più forte delle tre. Ho dentro di me il tifo laziale che mi fa impazzire di gioia e poi voglio sempre ricordare il mio amico Giuliano Forini. Quella giornata fu sua”.

