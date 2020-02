Politica / Governo, venti di crisi: Conte sale al Quirinale

In mattinata il presidente del consiglio Giuseppe Conte è salito al Quirinale per un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Fonti del Colle confermano l'incontro. Il premier avrebbe riferito al capo dello stato le ultime novità di politica interna e le vicende internazionali aperte come il coronavirus. C'è stato un punto soprattutto sul fronte interno, dopo le polemiche sullo stop alla prescrizione e fibrillazioni nella maggioranza dovute alle continue minacce di Matteo Renzi di mettere in crisi il governo.