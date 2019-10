Politica / Governo, vertice a Palazzo Chigi. E Di Maio attacca Salvini

A Palazzo Chigi è in corso un vertice di maggioranza sulla legge di bilancio. Presiede il premier Giuseppe Conte, affiancato dal ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. Per il M5S sono presenti il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro e il viceministro all'Economia Laura Castelli. Per il Pd ci sono il ministro dei beni e delle attività culturali Dario Franceschini e il viceministro al Mef Antonio Misiani. Per Leu il ministro della salute Roberto Speranza e la capogruppo al Senato Loredana De Petris. Italia viva è rappresentata dal ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova e dal vicecapogruppo Luigi Marattin.

DI MAIO - Il capo politico del M5S nella registrazione del Maurizio Costanzo Show attacca duramente Salvini: "Siamo stati al governo insieme per 14, ci siamo sempre detti 'si va avanti 5 anni'. Poi l'8 agosto vieni a sapere per vie traverse che ha cambiato idea. Quando è successa quella cosa avevamo il rischio dell'aumento dell'Iva, dell'esercizio provvisorio. Quello che mi ha fatto male è che fino al giorno prima dice una cosa e poi ti lascia con il cerino in mano. Noi ci siamo presi la responsabilità di non fare aumentare l'iva".