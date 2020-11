Posto Uefa, Gravina potrebbe autocandidarsi per rappresentare l'Italia

Gabriele Gravina, numero uno della Figc, potrebbe autocandidarsi come rappresentante per l'Italia in Uefa. Secondo quando riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, il dirigente avrebbe sciolto le riserve, e dopo aver considerato le candidature di Dal Pino e Sibilla, si sarebbe proposto in persona per il ruolo nell'esecutivo Uefa. Il dirigente potrebbe anche ambire alla vice presidenza, (come fatto in passato da Uva), con le elezioni che si incroceranno con quelle Figc, quindi il 2 e il 15 marzo: Gravina tenterà quindi il doppio colpo Figc/Uefa.

