Lazio, è il giorno delle contro analisi: tutti i dettagli

Non c'è tregua in casa Lazio per la questione relativa ai tamponi. Dopo le tante parole dei giorni scorsi oggi potrebbe essere una giornata decisiva. Come riporta la rassegna di Radiosei, 7 dei 95 test eseguiti sul gruppo Lazio prima della partita contro la Juventus verrano infatti riprocessati dall'Ospedale Moscati. La procura di Avellino ha aperto un fascicolo a carico di Massimiliano Taccone, presidente della cda di Futura Diagnostica, laboratorio a cui i biancocelesti si appoggiano per i test, per falso ed epidemia colposa. "Immobile per noi è risultato negativo, lo avrei fatto giocare con la Juventus", fa sapere il Walter Taccone, padre di Massimiliano, che aggiunge - "abbiamo lavorato in maniera corretta". Venerdì sono stati ripetuti i tamponi di Leiva, Strakosha e Immobile, tutti negativi per il laboratorio di Avellino, ma non per il Campus Biomedico di Roma dove i test sono stati ripetuti per scrupolo. Oggi verranno svolte delle ulteriori verifiche per venirne finalmente a capo, ma sia dalla Lazio che dal laboratorio filtra serenità.

Lazio, procura di Avellino: tamponi pre Juventus saranno riprocessati

Lazio, Adani e l'elogio a Caicedo: "A lui bastano due palloni, ha la testa del dodicesimo uomo"

TORNA ALLA HOME PAGE