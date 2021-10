Pozzi difende Sarri: "All'Empoli 6 sconfitte di fila, poi vinse il campionato"

Maurizio Sarri ha iniziato la sua avventura alla Lazio con qualche incidente di percorso. Lui stesso lo aveva pronosticato, consapevole che il cambio di modulo avrebbe portato non poche difficoltà alla squadra. Il tecnico resta sereno e anche Nicola Pozzi, ex attaccante di Serie A, ha difeso l'allenatore ricordando il suo percorso all'Empoli: "Tutto parte dal presidente Corsi. Una persona lungimirante e competente, ha scelto le persone giuste ma negli anni ha acquisito lui per primo conoscenze importanti. Ha avuto grandi dirigenti, partendo da Vitale che ha fatto scuola non esonerando Sarri in B neanche quando perse sei partite di fila. Alla fine hanno vinto alla grande il campionato e fatto un percorso importante in Serie A", ha detto ai microfoni di TMW Radio.